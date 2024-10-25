İYİ Partili Ofluoğlu'ndan şehit Murat Arslan'ın ailesine taziye ziyareti

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Beraberindeki partililerle Arslan'ın Kahramankazan Şehitler Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden Ofluoğlu, mezara karanfil bıraktı, dua etti.

Daha sonra Arslan'ın evine giden Ofluoğlu, aile fertlerine başsağlığı diledi.