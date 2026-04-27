Haberler

İYİ Partili Kavuncu: Millet sandığı bekliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İyi Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "Millet artık kendisine saygı duyulmadığını görüyor. Tebaa muamelesiyle karşı karşıya olduğunu da çok net olarak kavramış durumda. Ancak Mustafa Kemal'in vermiş olduğu iradeyi de gözü gibi sakınıyor. Millet sandığı bekliyor arkadaşlar. Millet tüm yaşananların hesabını sandıkta soracak" dedi.

İYİ Partili Buğra Kavuncu, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı sonrası parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırısının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunduğunu söyleyerek, önlemlerin daha önceden alınması gerektiğini söyledi. Saldırıyı gerçekleştiren çocuğun emniyet mensubu babası ile emniyetin poligonunda atış yaptığına dair görüntülerinin olduğunu dile getiren Kavuncu, "O gün sorumlu bir polis var. Bu polis görevden alınıyor. Bunun suçu, kabahati nedir? Bunun cevabı da yok. Soruşturma başlatılıyor. Neden; görevini yapmadığı için. Peki, bu polis memurunun karşısında kim var? Oğluyla birlikte poligona gelen 1'inci sınıf bir emniyet müdürü. Ne bekliyorsunuz? Aylardır bunu anlatmaya çalıştık. Emniyet teşkilatındaki mobbing, amirlerin baskısı, psikolojik şiddet. Hepimizi perişan eden bu hadisede birçok aksaklık su yüzüne çıktı" ifadelerini kullandı.

'BU KALKINMA DEĞİL, ÇÜRÜMEDİR'

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kavuncu, İYİ Parti'nin saha çalışmalarına değinerek, "Hiç kimse kalkınmaya karşı değil. Birkaç kişi zengin olurken binlerce kişi mağdur oluyorsa, kalkınma adına siz birkaç kişiyi zenginleştirip doğayı, çevreyi, tarımımızı, suyumuzu yok ediyorsanız bu bir kalkınma değildir. Bu bir çürümedir. Vatandaşlarımız ÇED raporlarının ciddiyetle hazırlanmasını istiyorlar. Halkımız; şeffaflığını kaybetmiş, kendisini duymayan bu sistemden artık bıkmış. Sanayici de bıkmış. Yıllarca bin bir emekle kazandığı pazarları, ahmakça bir ekonomi politikası yüzünden kaybeden sanayicimiz de bunun acısını yaşıyor. Millet artık kendisine saygı duyulmadığını görüyor. Tebaa muamelesiyle karşı karşıya olduğunu da çok net olarak kavramış durumda. Ancak Mustafa Kemal'in vermiş olduğu iradeyi de gözü gibi sakınıyor. Millet sandığı bekliyor arkadaşlar. Milletimizle bir araya geldiğimizde 'Bunun hesabını soracağız' diyorlar. Millet sandıkta bütün bunların hesabını soracak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otel odasında sır ölüm! Kamera detayı kafa karıştırdı

Otel odasında sır ölüm! Kamera detayı kafa karıştırdı
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı

Süper Lig'e çıkmaya 1 adım kala kovuldu

5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti

5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti
Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz! İçip içip bayıldı

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! İçip içip bayıldı

Otel odasında sır ölüm! Kamera detayı kafa karıştırdı

Otel odasında sır ölüm! Kamera detayı kafa karıştırdı
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber

Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber

Murat Övüç'ten oğlu ve gelinine rest: Ben bunu hak etmedim

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk darbeyi oğlundan yedi