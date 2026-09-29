İYİ Partili Kavuncu Artvin'de fon soruşturması için suç duyurusu yapılacağını söyledi

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İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Artvin'de partililerle buluştu.

Partisinin Artvin İl Başkanlığını ziyaret eden Kavuncu, Türkiye'nin İYİ Parti'ye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kavuncu, "Biz beraberliği, kucaklaşmayı çok önemsiyoruz." dedi.

Fon soruşturmalarına ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Kavuncu, "Hukuk İşleri Başkanımız Hakan Şeref Olgun bir çalışma, hazırlık yaptı. Bugün, yarın suç duyurusunu yapacak. Unutturulmaması, sonuna kadar hesap sorulması lazım." diye konuştu.

Şehir merkezinde esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Kavuncu, Vali Turan Ergün'ü de makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA