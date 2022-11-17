İYİ Partili başkan yardımcısı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti, çıkarken söylediği sözler hayli ilginç
Politika Haberleri
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Behçet Saatcı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Saatcı'nın ziyaretle ilgili, "Ülkemizin kendisinden çok şey beklediği Mansur Başkanımızı ziyaret ettik" ifadelerini kullanması ise dikkat çekti.
Adı muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı için geçenler arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dikkat çeken ziyaretçileri vardı.
Mansur Yavaş, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Behçet Saatcı'yı makamında kabul etti.
Görüşme sonrası Saatçı'nın sözleri de hayli dikkat çekti. Saatçı, "Ülkemizin kendisinden çok şey beklediği Mansur Başkanımızı ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş ve İYİ Parti hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atılmıştı. İddialara göre İYİ Partili bir grubun Mansur Yavaş'a giderek "Aday olun" dediği öne sürülmüştü. Hatta İYİ Parti lideri Akşener'in de Yavaş'a "Biz arkanda dururuz" diyerek destek verdiği kulislere yansımıştı.