İYİ Partili başkan yardımcısı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti, çıkarken söylediği sözler hayli ilginç

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Behçet Saatcı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Saatcı'nın ziyaretle ilgili, "Ülkemizin kendisinden çok şey beklediği Mansur Başkanımızı ziyaret ettik" ifadelerini kullanması ise dikkat çekti.

Adı muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı için geçenler arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dikkat çeken ziyaretçileri vardı.

TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISIYLA GÖRÜŞTÜ

Mansur Yavaş, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Behçet Saatcı'yı makamında kabul etti.

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Görüşme sonrası Saatçı'nın sözleri de hayli dikkat çekti. Saatçı, "Ülkemizin kendisinden çok şey beklediği Mansur Başkanımızı ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.

"ADAY OL" BASKISI YAPIYORLAR İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş ve İYİ Parti hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atılmıştı. İddialara göre İYİ Partili bir grubun Mansur Yavaş'a giderek "Aday olun" dediği öne sürülmüştü. Hatta İYİ Parti lideri Akşener'in de Yavaş'a "Biz arkanda dururuz" diyerek destek verdiği kulislere yansımıştı.