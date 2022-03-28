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İYİ Partili Aydın, Trabzon'da partililerle buluştu Açıklaması

AA - Meltem Yılmaz Karakurum - Politika
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İYİ Partili Aydın, Trabzon'da partililerle buluştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "İYİ Parti olarak Türkiye'nin geleceğine mühür vurmuş bir siyasi partiyiz.

TRABZON (AA) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "İyi Parti olarak Türkiye'nin geleceğine mühür vurmuş bir siyasi partiyiz." dedi.

Aydın, kentteki bir otelde düzenlenen Teşkilat İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Trabzon'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İYİ Partiye ilişkin açıklamalarda bulunan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi Parti olarak Türkiye'nin geleceğine mühür vurmuş bir siyasi partiyiz. Bizim kuruluşumuz öyle tesadüfen bir araya gelen insanlar topluluğu değil. Yol açan, zorlayan, baskıya karşı direnen, direnç gösteren, kararlı, inançlı, vatan sevgisiyle dolu insanların bir araya gelerek oluşturduğu bir partidir İYİ Parti."

Aydın, bazı şeyleri hiç unutmayacaklarını belirterek, "Tekrar edeceğiz, aklımızdan çıkarmayacağız. Çünkü biz tesadüfen bir araya gelmedik. Bir parti kurulsun diye de bir araya gelmedik." diye konuştu. Türkiye'de 1,5 ayda teşkilatlandıklarını ifade eden Aydın, İYİ Partinin kuruluş sürecinin detaylarını anlattı.

Toplantıya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, İYİ Parti İl Başkanı Azmi Kuvvetli, İYİ Parti Ardahan, Artvin, Bayburt, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Ordu il başkanları da katıldı.

Öte yandan Aydın, Yomra Belediyesince yaptırılan Yomra Kültür Merkezi'nin açılışına da katıldı.

İYİ Partili Aydın, Trabzon'da partililerle buluştu Açıklaması

İYİ Partili Aydın, Trabzon'da partililerle buluştu Açıklaması

İYİ Partili Aydın, Trabzon'da partililerle buluştu Açıklaması

İYİ Partili Aydın, Trabzon'da partililerle buluştu Açıklaması

AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Politika

İYİ Parti, Trabzon, Türkiye, Aydın, Politika, Haberler

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