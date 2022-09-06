İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında Sedat Peker iddiaları karşısında neden sessiz kaldıklarını anlattı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir canlı yayında "Muhalefet bir mafya liderinin iddialarının peşine düştü dedirtmemek için Sedat Peker konusunda pek fazla bir şey söylemiyoruz" dedi. Ağıralioğlu, "İktidar olduğunuzda bu iddiaların peşine düşecek misiniz?" sorusuna ise "Düşeceğiz. Biz adaletin Türkiye'de memleketin bir kuruşun hesabını soracağı bir sorumlulukla herkesin güvenebileceği bir liman haline getireceğiz" dedi.

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu, kardeşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakcı ile ilgili bir rüşvet sarmalı olduğuna ilişkin iddialarda bulunmuştu. Bu iddialar Türkiye'de büyük ses getirmiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

SEDAT PEKER'İN İDDİALARINA NEDEN SESSİZLER?

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, söz konusu iddialarla ilgili olarak "Biz Sedat Peker'in iddialarının peşine düşen muhalefet ithamıyla karşılaşmak istemiyoruz. İmtina ediyoruz. Memlekette bunca dert varken, Peker'in söyledikleri de önemlidir. Normal medeni ülkede hükümet sarsar bunlar" dedi.

"İKTİDAR OLDUĞUNUZDA İDDİALARIN PEŞİNE DÜŞECEK MİSİNİZ?"

Daha sonra izleyicilerden gelen yoğun sorular üzerine Fatih Altaylı, Ağıralioğlu'na "Muhalefet bir mafya liderinin iddialarının peşine düştü dedirtmemek için Sedat Peker konusunda pek fazla bir şey söylemiyoruz' dediniz. İktidar olduğunuz zaman bu iddiaların peşine düşecek misiniz?" diye sordu.

"İKTİDARA GELİNCE İDDİALARIN PEŞİNE DÜŞECEĞİZ"

Ağıralioğlu ise "Düşeriz. Biz adaletin Türkiye'de memleketin bir kuruşun hesabını soracağı bir sorumlulukla herkesin güvenebileceği bir liman haline gelmesine isteriz. Biz milletin hakkını hukukunu 'Hesap soracağız, canını okuyacağız' şeklinde değil, biz memlekette adaleti herkesin itimat edeceği bir liman haline getireceğiz. Adaletin hükmü tecelli edince memlekete huzur gelsin diye. Başarabilirsek her iddianın arkasında siyasi bir kin duygusuyla değil sadece memleketin hakkını hukukunu koruma sorumluluğu olan bir bağımsız yargı inşa edeceğiz" şeklinde yanıt verdi.