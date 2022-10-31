İYİ Parti'ye geçen Fakıbaba'dan gündem yaratacak iddia: AK Partili vekilin adamları beni öldürecekti

AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba katıldığı televizyon programında birbirinden iddialı açıklamalarda bulundu. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile Şenyaşar Ailesi arasında kavga olayına değinen Fakıbaba, Yıldız'ın ailesi içinden 10-15 kişinin kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Fakıbaba, "Devletin misafirhanesine gelen 10-15 kişi bağırdı, küfretti. Sadece hakaret etme değil tehdit de var. Belki yakalamış olsa öldüreceklerdi" dedi.

İyi Parti'ye katılan eski bakan ve milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, katıldığı televizyon programında itiraf ve iddialarda bulundu.

"BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİLİ İLÇE BAŞKANINA NAMLUYU DOĞRULTTU"

"İktidarın suçlarını anlatmayı planlıyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Fakıbaba, "300 kişinin bana nasıl saldırdığını Urfa halkı biliyor. Ben müthiş bir şekilde mücadele ettim. Kimisini mahkemeye verdim. Genel merkez bana sahip çıkmadı. Bu şahsi bir olay olabilir ama bu işi yaşarken bir mevcut belediye başkanı, AKP'li ilçe başkanına namluyu doğrultup adamcağızı vurmaya çalıştı. Ben adalet yok dediğim zaman boşuna konuşmuyorum. Bunlar tek tek anlatılacak" diye konuştu.

"BEN BURADA TEFECİLİK DE GÖRDÜM"

Ak Parti'ye yönelik açıklamalarına devam eden Fakıbaba, "2018 yılından sonra ben burada tefecilik de gördüm" diye ekledi.

"AK PARTİLİ VEKİLİN ADAMLARI 10-15 KİŞİYLE GELDİ"

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile Şenyaşar Ailesi arasında kavga olayına da değinen Fakıbaba, İbrahim Halil Yıldız'ın ailesi içinden 10-15 kişinin kendisini bulma amacıyla bulunduğu yere gelip tehdit ettiğini öne sürdü. Fakıbaba, "Bana bir televizyon programından sonra devletin misafirhanesine gelip, 10-15 kişi hakaret etti, bağırdı, küfretti. Sadece hakaret etme değil tehdit de var. Belki yakalamış olsa öldüreceklerdi" ifadelerini kullandı.

"10 GÜN ÖNCE TEHDİT ALDIM"

Sözcü'de yer alan habere göre Fakıbaba, soyadı Yıldız olan birisinden tehdit aldığını da öne sürerek, "10 gün önce tehdit aldım soy ismi Yıldız olan birinden. Hemen savcılığa verdim" dedi.