İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan ile görüştü

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'la bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Genel Sekreter Osman Ertürk Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan da yer aldı.