İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Genel Sekreter Osman Ertürk Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan da katıldı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'la bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Genel Sekreter Osman Ertürk Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan da yer aldı.

