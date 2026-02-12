İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Genel Sekreter Osman Ertürk Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan da katıldı.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika