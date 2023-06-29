İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakılmasını Kınadı

İyi Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin, "Yaşanılanlar, NATO üyeliği öncesinde sanki bir bilek bükme gibi ortaya koyulmaya çalışılıyor. Her seferinde dikkatli olmamız, değerlerimizi savunmamız, üstün tutmamız gerekiyor. Onlara nasıl herhangi saygısızlıkta bulunmuyorsak biz de aynı şekilde karşı taraftan beklemek durumundayız." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, sırasıyla Deva Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, CHP, Milli Yol Partisi, AK Parti, Büyük Birlik Partisi, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Memleket Partisi heyetleri, İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen heyetleri, Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Genel İdare Kurulu Üyeleri Ali Demir ve İrem Yaman ağırladı.

İYİ Parti'yi ziyarete gelen CHP'li heyette, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Dilara Dalbudak yer aldı.

Sohbet havasında geçen ziyarette, heyetler birbirinin bayramını kutladı.

CHP'nin kongre takviminin belli olduğunu hatırlatan Emre, yerel seçimlerden önce kongreleri yapmak istediklerini belirtti.

"Teröre hep birlikte baştan sona karşı olduk"

İYİ Parti'yi ziyarete gelen AK Parti heyetinde ise Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, Kadın Kolları MKYK üyesi Sena Aktürk, Gençlik Kolları MKYK üyesi Mustafa Öztürk yer aldı. AK Parti heyeti, İYİ Parti heyetine çiçek takdim etti.

Sohbet havasında geçen ziyarette, heyetler birbirinin bayramını kutladı, genel başkanların bayram mesajlarını iletti.

İYİ Parti heyeti, AK Parti'nin ardından BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren başkanlığındaki heyeti ağırladı.

Eren, yaptığı konuşmada, Genel Başkan Mustafa Destici'nin selamlarını iletti. İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınadıklarını belirten Eren, Merdan Yanardağ'ın terörist başı Öcalan'a methiyeler düzmesine de şiddetle karşı çıktıklarını ifade etti.

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz da İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin, "Yaşanılanlar, NATO üyeliği öncesinde sanki bir bilek bükme gibi ortaya koyulmaya çalışılıyor. Her seferinde dikkatli olmamız, değerlerimizi savunmamız, üstün tutmamız gerekiyor. Onlara nasıl herhangi saygısızlıkta bulunmuyorsak biz de aynı şekilde karşı taraftan beklemek durumundayız." dedi.

Yılmaz, parti olarak, terör örgütüyle birlikte olmalarının ve sarf edilen sözlere katılmalarının mümkün olmadığını, gazeteci Merdan Yanardağ'ın katıldığı televizyon programında terör örgütü elebaşıyla ilgili kullandığı ifadelere ilişkin, aynı sözleri söyleyen diğer kişilerin de aynı cezaya çarptırılmasını beklediklerini dile getirdi.

Yılmaz, "İktidarın, muhalefetin sesi değil, kim destek veriyorsa bu yönde açıklamalarda bulunuyorsa aynı şekilde eğer cezası varsa bunun yapılmasını, eğer bu fikir özgürlüğü ise iktidar tarafı değerlendiriliyorsa bunun da eşit olarak dağıtılması gerekiyor. Değerlerimize karşı, teröre karşı, özellikle bu topraklarda dik durmak zorundayız. Birlik, beraberliğimizi sürdürmek durumunda olan ülkeyiz. Teröre hep birlikte baştan sona karşı olduk zaten." diye konuştu.