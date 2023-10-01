İYİ Parti Sözcüsü: Üniversiteler teröristlerden arındırılmalıdır

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) öğrenim gören bir gencin terör örgütü sempatizanı bir grubun tehdit ve saldırısına maruz kaldığını belirterek, 'Üniversiteler teröristlerden arındırılmalıdır' dedi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) öğrenim gören bir gencin terör örgütü sempatizanı bir grubun tehdit ve saldırısına maruz kaldığını belirterek, "Üniversiteler teröristlerden arındırılmalıdır" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ODTÜ'de öğrenim gören Türkoloji Topluluğu üyesi bir gencimiz terör örgütü sempatizanı bir grubun tehdit ve saldırısına maruz kalmıştır. Daha önce de benzer suçlar işlemiş bu şahısların, eğitim için değil örgüt propagandası adına üniversitede yer aldıkları ve gelinen noktada öğrencilikle ilgilerinin kalmadığı açıktır. Üniversiteler teröristlerden arındırılmalıdır" dedi.

Ayrıca konuyla ilgili Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ile görüştüğünü kaydeden Zorlu, "Bu şahıslara karşı gereken adımların derhal atılması yönündeki talebimizi ilettim. Bu kapsamda yarın gerekli soruşturmanın başlatılacağı bilgisi Sayın Kök tarafından bize iletilmiştir. Ayrıca milli birliğimize kast eden, eğitim-öğretimi aksatan bu grupların Türk yargısı nezdinde de hak ettikleri cezayı almaları için sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.