Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Bilecik'te Ziyaretlerde Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Bilecik'te ziyaretlerde bulundu.

Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde esnafı ziyaret eden, vatandaşlarla bir araya gelen Zorlu, beraberindekilerle Bilecik Belediyesine geçti.

Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ile görüşmesinin ardından kent merkezindeki Atatürk Parkı'nda esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Zorlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Göksel Aydın ve diğer adaylarına seçmenlerden destek istedi.

Kürşad Zorlu, gazetecilere, 81 ilde kendi adaylarıyla seçimlere gireceklerini söyledi.

Bilecik'te 31 Mart'ta partilerinin bayrağını dalgalandırmak gibi büyük bir hedeflerinin bulunduğunu ifade eden Zorlu, şöyle konuştu:

"Bilecik'te vatandaşımızı yakından ilgilendiren önemli sorunlar var. Adeta nefes alma alanları kapatılmış. Yer altı, yer üstü problemleriyle ve ciddi bir süre tartışmalarla hiç de hoş olmayan, milletimize yakışmayan iddialarla karşı karşıya kalan bir belediyecilik anlayışı ve günün sonunda çok şükür İYİ Partimizin sağduyusu ve soğukkanlılığıyla bir müddet de olsa Bilecik halkı nefes almayı başardı. Bizim belediye yönetimimiz içerisinde huzuru, kardeşliği nasıl sağlayabileceğimizi kısa sürede vatandaşlarımıza gösterebildiğimiz kanaatindeyiz. İnşallah 31 Mart'ta ülkemizi kuşatan bu ağır sorunları ortadan kaldırabilmek manasıyla Bilecik halkının da İYİ Partimize bu anlamda destek vereceğine yürekten inanıyoruz."

Zorlu'ya ziyaretlerinde İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Yusuf Paçacı, Bilecik Belediye Başkan adayı Göksel Aydın, ilçe belediye başkanlıkları ve belediye meclisi üyelikleri için aday olan isimler ile partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

Kürşad Zorlu İYİ Parti Bilecik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SA Spurs New York Knicks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 30 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Sacramento Kings Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 30 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Anneye fitre verilir mi? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, setleri nerede? Süleyman Ada kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Türkoğlu Belediye Başkan adayı Süleyman Ada kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Cengiz Gökçam kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Pazarcık Belediye Başkan adayı Cengiz Gökçam kaç yaşında, nereli? Kamber Harmankaya kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Onikişubat Belediye Başkan adayı Kamber Harmankaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Akçiçek kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Nurhak Belediye Başkan adayı Mehmet Akçiçek kaç yaşında, nereli? Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Göksun Belediye Başkan adayı Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kaç yaşında, nereli? Hatice Kahraman kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Elbistan Belediye Başkan adayı Hatice Kahraman kaç yaşında, nereli? Yahya Kemal Akkurt kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Yahya Kemal Akkurt kaç yaşında, nereli? Nazir Çuhadar kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Andırın Belediye Başkan adayı Nazir Çuhadar kaç yaşında, nereli? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 6. bölüm TRT 1 HD izleme linki! 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün bayram tatili hangi tarihte başlayacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title