İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Batı Trakya Türkleri'nin Yunanistan'a girişine izin verilmemesini eleştirdi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Batı Trakya Türklüğünün yanındayız. Bugün Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Sayın Hasan Küçük herhangi bir açıklama yapılmadan ve gerekçe gösterilmeksizin İpsala (Kipi) sınır kapısından Yunanistan'a giriş izni verilmeyerek Türkiye'ye geri çevrilmiştir. Bu kararın derhal düzeltilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımızı gerekli girişimleri yapmaya ve Yunanistan makamlarını da bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bugün Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük'ün İpsala sınır kapısından Yunanistan'a giriş izni verilmeyerek Türkiye'ye geri çevrilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zorlu'nun açıklaması şöyle:

"Batı Trakya Türklüğünün yanındayız! Bugün Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Sayın Hasan Küçük herhangi bir açıklama yapılmadan ve gerekçe gösterilmeksizin İpsala (Kipi) sınır kapısından Yunanistan'a giriş izni verilmeyerek Türkiye'ye geri çevrilmiştir.

Az önce Hasan beyle görüştük. Söz konusu yasağın, Batı Trakya Türklerinin haklarını savunmak adına yaptıkları konuşmaları sebebiyle ve 25 Nisan 2023 tarihinde konulduğunu ifade etti.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği kamuya yararlı bir dernek olup Batı Trakya'daki Türk Azınlığının hak arama mücadelesinde çatı kuruluşu durumundadır.

Elbette bu mücadele Türkiye'nin tarihsel ve hukuki hak/sorumlulukları gözetilerek gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede kabul edilemez bu kararın derhal düzeltilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımızı gerekli girişimleri yapmaya ve Yunanistan makamlarını da bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz."