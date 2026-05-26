İYİ Parti'de bayramlaşma programı belli oldu

İyi Parti'de Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.

Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri Sevim Elif Babaoğlu ve Murat Doğan ile Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Mikail Can Baysal'dan oluşan heyet konuk edecek.

İyi Parti'ye AK Parti, DEVA Partisi, Büyük Birlik Partisi, Anahtar Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, DSP, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi ziyarette bulunacak.

İyi Parti ise Ar-Ge ve Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, GİK Üyesi Fatma Gülümser Birol ve Adana Gençlik Kolları İl Başkanı Berkay Dikici ile bu partileri ziyaret edecek.

İYİ Parti, bu bayram CHP ile bayramlaşmayacak.