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İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı 24-25 Haziran tarihinde yapılacak

Politika Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener imzalı karara göre, İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı 24-25 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Ankara kulislerinde konuşulan iddialara göre yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmayı planlayan Akşener parti içinde ciddi bir temizlik yapmayı planlıyor. Milliyetçi kanadın liderliğini yapan Koray Aydın ve ekibinin bu kurultayda tırpan yiyeceği de iddialar arasında.

İyi Parti'nin 3'üncü Olağan Kurultayı tarihleri belli oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından teşkilatlara gönderilen yazıda, 24-25 Haziran tarihlerinde kurultaya gidilmesi için hazırlıkların yapılması talimatını verdi.

Akşener imzalı, Genel Sekreterliğe iletilen yazıda şu ifadelere yer verildi; "Parti tüzüğümüzün 37'nci maddesinin Genel Başkanlık sıfatıyla şahsıma verdiği yetkiye istinaden Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğini içeren 3'üncü Olağan Kurultayı'nın 24-25 Haziran tarihlerinde yapılmasını gerekli gördüm."

İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı 24-25 Haziran tarihinde yapılacak

Öte yandan Ankara kulislerine düşen iddialara göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultay sonrası yeniden genel başkanlık koltuğuna oturup parti içinde ciddi bir temizliğe girişecek.

Özellikle parti içindeki milliyetçi kanadın liderliğini yapan Koray Aydın ve ekibinin bu kurultayda tırpan yiyeceği ve Akşener'in aykırı sesleri parti yönetiminden uzaklaştıracağı öne sürüldü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Meral Akşener İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

RahimCalis:

AKŞENER NAPARSA YAPSIN ERDOĞAN KAZANICAK ÇÜNKÜ BU MİLLET DEPREMZEDELERE YAPILANLARI VE İSTANBULLA ANKARAYA HİZMET YAPILDI MI YAPILMADI MI GÖRDÜ

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