İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı'nın eski belediye başkanını hedef alan sözleri Meral Akşener'i çok kızdıracak - Haberler

İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı'nın eski belediye başkanını hedef alan sözleri Meral Akşener'i çok kızdıracak
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İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay'ın, eski Belediye Başkanı Hasan Ünver'i hedef alan sözleri Genel Başkan Meral Akşener'i küplere bindireceğe benziyor. Yolsuzluk yaptığını öne sürdüğü Hasan Ünver'in iş ortaklarının hanımlarını boşayarak sekreterleriyle evlendiklerini iddia eden Ömer Ay düzenlediği basın toplantısında "Artı il özel idare başkanımız dördüncü veya beşinci hanımını aldı. Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizisiyle karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.
İyi Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay düzenlediği basın toplantısında Nevşehir eski belediye başkanlarından Hasan Ünver'in yolsuzluk yaptığını öne sürdü.
"İŞ ORTAKLARININ DÖRDÜ DE HANIMLARINI DEĞİŞTİRDİ"
Ünver'in "mal varlığındaki artışa" dikkat çeken Ömer Ay, Hasan Ünver'in iş ortaklarının dördünün de hanımlarını değiştirdiğini söyleyerek şunları söyledi:
"Genelde sekreterlerini aldılar. Büyük bir ilçemizin belediye başkanıyla şoförü, Yıldız isimli kızı paylaşamıyorlar. Whatsapp yazışmalarını okumuşsunuzdur. Yıldız'ı belediye başkanı mı kahve içmeye götürecek, Halil mi götürecek tartışıyorlar.
"BREZİLYA DİZİSİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
Artı il özel idare başkanımız dördüncü veya beşinci hanımını aldı. Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizisiyle karşı karşıyayız."
Haberler.com - Politika