İYİ Partili Turhan Çömez annesini son yolculuğuna uğurladı

Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan İkbal Çömez, sağlık durumunun kötüleşmesi sonucu hayatını kaybetti. Cenaze namazı Paşaçiftlik camiinde kılındı ve birçok siyasi figür İkbal Çömez'in cenazesinde yer aldı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in annesi İkbal Çömez, son yolculuğuna uğurlandı.

Üst solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı bulunan İkbal Çömez, birkaç gün önce yoğun bakıma alındı. Dün sağlık durumu kötüleşen İkbal Çömez akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Turhan Çömez, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurarak cenazenin Gönen Paşaçiftlik köyünde defnedileceğini belirtti.

İkbal Çömez'in cenazesi bugün Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Paşaçiftlik köyünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Paşaçiflik Köy Camii'nde kılınan cenaze namazına İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Afyon Milletvekili Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktay, İYİ Parti Siyasi İlişkiler Başkanı Enver Yılmaz, İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş ile İkbal Çömez'in yakınları katıldı.

Turan Çömez'i acı gününde yalnız bırakmamak için toplandıklarını belirten İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen, "Allah mekanını cennet eylesin, zor günlerde bir arada olmak ister bizde bu yüzden buradayız" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından İkbal Çömez'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
