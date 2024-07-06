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İYİ Parti Milletvekili 'Bozkurt' işaretinin ulusal sembol olarak kabul edilmesi için kanun teklifi verdi

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İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, 'Bozkurt' işaretinin Türklerin ulusal sembolü olarak kabul edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kanun teklifi verdi. Çirkin, konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu.

İyi Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, 'Bozkurt' işaretinin Türklerin ulusal sembolü olarak kabul edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kanun teklifi verdi.

İYİ Partili Adnan Şefik Çirkin, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral'a, Avusturya maçında yaptığı 'Bozkurt' işareti nedeniyle 2 maç men cezası vermesinin ardından, 'Bozkurt' işaretinin Türklerin ulusal sembol olarak kabul edilmesi teklifinde bulundu. Çirkin, konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu.

'ATATÜRK BİRÇOK YERDE KULLANMIŞTIR'

Kanun teklifinin gerekçesinde, 'Bozkurt' işaretinin sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde değil aynı zamanda Türklerin varlığını sürdürdüğü bütün coğrafyalarda ulusal sembol olarak kabul edildiği belirtilerek, "Atatürk, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde devlet armasında, posta pulunda ve Kahramanmaraş kalesine yaptırdığı bayrak tutan bozkurt heykelinde, kısacası birçok yerde 'Bozkurt' sembolünü kullanmıştır. Bununla birlikte son dönemde 'Bozkurt' sembolünün dünya üzerinde yaşayan tüm Türkler için anlamını idrak edememiş olan bazı ülkeler, bu işaretin kullanımını farklı saiklerle yasaklama yoluna gitmişlerdir. Bu nedenledir ki Türkiye'nin milli maçında yaşadığı sevinci ve gururunu göstermek için 'Bozkurt' işareti kullanan bir sporcumuz UEFA'ya şikayet edilmiş ve cezalandırılmak istenmiştir. Milli sembolümüzün, Türkiye'nin dışındaki bazı ülkelerde, siyasi bir hareket olarak kabul edilmesinin önüne geçilmesi ve 'Bozkurt'un ülkemiz ve ülkemiz dışında da ulusal bir sembol olarak tanınması için bu kanunun kabul edilmesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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