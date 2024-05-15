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İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti

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İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partisinden istifa etti. Bilici'nin "Geldiğimiz noktada bu çatı altında faydalı olamayacağımdan istifa ettiğimi belirtiyorum." ifadeleriyle duyurduğu istifa sonrası İYİ Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 37'ye düştü. Bilici'nin AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü.

İyi Parti'de Meral Akşener'in genel başkanlığının sona erip Müsavat Dervişoğlu'nun seçilmesinin ardından istifalar sürüyor. Yeni gelişmeye göre İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partisinden istifa etme kararı aldı.

"BU ÇATI ALTINDA FAYDALI OLAMAYACAĞIMDAN"

Bilici, istifasını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 2023 yılındaki seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili seçildiğini, geçen süre içerisinde millet ve partisi için elinden gelen çabayı sarf ettiğini, İYİ Parti ailesinin bir üyesi olarak görev yaptığı süre içinde çok değerli dostlar edindiğini belirterek "Başta İYİ Parti'ye oy vermiş Adanalı hemşerilerim olmak üzere teşkilatlarda hiçbir karşılık beklemeden sadece vatan sevgisi ile görev yapan herkese bana olan destekleri için gönülden teşekkür ederim. Geldiğimiz noktada bu çatı altında faydalı olamayacağımdan istifa ettiğimi belirtiyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti

MECLİS'TEKİ MİLLETVEKİLİ SAYISI 37'YE DÜŞTÜ

Gazeteci İsmail Saymaz, Bilici'nin AK Parti'ye geçebileceği yorumunda bulunurken istifa sonrası İYİ Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 37'ye düştü.

DERVİŞOĞLU İSTİFA EDENLERE ÇAĞRI YAPMIŞTI

İYİ Parti'nin yeni lideri Müsavat Dervişoğlu, partiden istifa edenlere çağrıda bulunarak "İYİ Parti dün olduğu gibi bugün de sizindir. Gelin küslükleri sonlandıralım ve mücadelemize devam edelim." ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

Milletvekili Bilal Bilici İYİ Parti AK Parti Adana Politika Haberler

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Yorumlar (1)

vatandaş:

hangi partiden olursa olsun istifa eden vekillerin millet vekilliğinden de istifa etmesi gerekir. başka partiye gitmek millet iradesine saygısızlık oluyor. bu vekilleri partilerin de üyeliğini etik olarak kabul etmemesi gerekir. Bu bana göre ülkemizdeki demokrasinin ahlaki etik değerini gösteriyor.

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