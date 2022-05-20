İYİ Parti lideri Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını paylaştı: Yüzde 20'yi buluyoruz - Haberler

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını paylaştı: Yüzde 20'yi buluyoruz

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında partisinin oy oranlarına ilişkin bilgi verdi. Üye oldukları anket şirketlerinin Nisan ayında yaptırdığı ankette yüzde 18 çıktıklarını belirten Akşener, kendi ölçümlerine göre ise Haziran'da yüzde 20'ye ulaşacaklarını belirtti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'de canlı olarak yayınlanan "Liderler Özel" programının konuğu oldu. Programda gündeme ilişkin birçok değerlendirmede bulunan Akşener, partisinin oy oranına ilişkin de bilgi verdi.

Akşener, "Biz sanıyorum 7 araştırma şirketine aboneyiz. Onlar her ay paylaşıyorlar. Abone olduğumuz şirketlerin ölçümü Nisan'da yüzde 18. Benim sahada gördüğüm daha fazla. Haziran sonu yüzde 20'yi net bir şekilde göreceğiz" dedi.

"Bundan sonra mitingler planlıyor musunuz" sorusunu da cevaplayan Akşener, "Biz temalı mitingler düşünmüştük önce, Denizli'de yaptık. Ondan sonra kış geldi. Öyle oldu böyle oldu derken, onları askıya aldık. Şimdi arkadaşlarımızla oturup yeniden planlama yapacağız" ifadelerini kullandı.

Akşener, "Ya erken, ya 2023 Haziran'ında olmak üzere az kaldı seçime. 1 yıllık bir süre var, ancak bazı şeyler vatandaşla olmalı, ben her ne kadar arkadaşlarımla birlikte 20 Ocak 2020'tan beri il il, ilçe ilçe, sokak sokak gezmekte olmama rağmen o atmosferin ileteceği çok fazla mesaj oluyor. Daha fazla dikkat çekiyor" diye konuştu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Haberler

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