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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Çankaya esnafını ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Çankaya esnafını ziyaret etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çankaya'da esnaf ziyareti yapıp vatandaşlarla buluştu. Bir kafede basın mensuplarına AP'nin 2025 Türkiye Raporu'nu değerlendiren Dervişoğlu, raporun bazı taleplerine katılmadığını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çankaya'da esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla buluştu.

İlk olarak Kuğulu Park'ta vatandaşlarla sohbet eden Dervişoğlu, Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Daha sonra bir kafede basın mensuplarıyla bir araya gelen Dervişoğlu'na "Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu" soruldu. Dervişoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bazı kararlar Türkiye'nin milli politikalarının hilafına talepler içerir. Elbette ona Türkiye'nin bir vatandaşı olarak tepki göstermek ihtiyacı duyulabilir. Bu konuyla ilgili Avrupa Parlamentosunun Türkiye aleyhine aldığı her kararın altına imza atacak değilim."

Dervişoğlu, Türkiye'de söz söyleme makamında olanların ve icra yetkisini kullanarak birtakım sorumlulukları üstlenenlerin söyledikleri lafa, attıkları adıma, aldıkları karara hatta dahil oldukları birtakım süreçlere özen göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
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