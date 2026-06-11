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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ulus esnafını ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ulus esnafını ziyaret etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Ulus'ta esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla sohbet etti. CHP'deki gelişmeleri 'siyasi satranç' olarak nitelendiren Dervişoğlu, partilere hukuki müdahalenin demokrasiyi zedelediğini savundu ve 27 Haziran'daki mitinge davet yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'nın Altındağ ilçesi Ulus semtinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Dervişoğlu, Ulus'ta esnaf ziyaretinin ardından, bir kıraathanede, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların sorunlarını dinlemek amacıyla ziyaretler yapmaya devam ettiklerini söyleyen Dervişoğlu, ziyaretlerde siyaset konuşmadıklarını, vatandaşların sorunlarıyla hemhal olmak istediklerini ifade etti.

Dervişoğlu, CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin, partide bir siyasi satranç oyunu başladığını belirtti. Partilerin içindeki stratejik hamleleriyle çok ilgilenmek istemediğini dile getiren Dervişoğlu, "Satranç iki kişiyle oynanır. Oynanan satranç iki kişi arasında oynanmıyor. Müdahil olanlar da hamlelere dahil oluyor. Bir siyasi partinin iç meselesi olmadığını en başından söyledim. Siyasi partilere hukukun müdahale etmesi çok kabul edilebilir değildir." dedi.

Bir partinin üç yıl önce yaptığı kongreye mahkeme kararıyla müdahil olmasının demokrasiyi zedelediğini savunan Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Meseleyi son derece dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Dolayısıyla çok kişinin elinin bulaştığı bir süreç yaşıyoruz. Bunun da demokrasimize katkı sağladığı kanaatinde değilim. Hem siyasi partiler hem de siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlar açısından meselenin dikkatlice ele alınıp tarafların rahatlatılması lazım."

Dervişoğlu, 27 Haziran'da düzenleyecekleri mitingin hazırlıklarına başladıklarını dile getirerek, vatandaşları elinde Türk bayraklarıyla Tandoğan Meydanı'na davet etti.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDuygu Kaya:

bunlar geçmişteki gibi halı böbrek çalmaca değil artık çok ciddi meseleler yaşandığı için insanlar gerçekten endişeli

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Haber YorumlarıMehtap Sami:

komşu ülkelerde böyle şeyler olursa çok farklı sonuçlar çıkıyor ama bizim burada hukuk işleri nasıl ilerlediğini görmek ilginç benim için

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Haber YorumlarıSema Ustunkaya:

yine aynı şey yine aynı konuşmalar bıktım artık hepsi aynı lafları tekrarlıyo herkes

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