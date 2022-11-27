İYİ Parti kongresinde kavga 1 yaralı
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İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada partililerden Ümit Altun yaralandı. Baygınlık geçiren Aytuğ, 2 kişinin kucağında hastaneye götürüldü.
Ankara'da İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi, bugün 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongrede 2 grup arasında kavga çıktı.
BAYGINLIK GEÇİRDİ
Çıkan arbedede partililerden Ümit Altun arasında husumet bulunan kişiler tarafından darbedildi. Baygınlık geçirerek yere yığılan Altun, 2 kişinin kucağında salondan çıkarıldı. Altun'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika