İYİ Parti kongresinde kavga 1 yaralı Politika Haberleri İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada partililerden Ümit Altun yaralandı. Baygınlık geçiren Aytuğ, 2 kişinin kucağında hastaneye götürüldü. Ankara'da İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi, bugün 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongrede 2 grup arasında kavga çıktı. BAYGINLIK GEÇİRDİ Çıkan arbedede partililerden Ümit Altun arasında husumet bulunan kişiler tarafından darbedildi. Baygınlık geçirerek yere yığılan Altun, 2 kişinin kucağında salondan çıkarıldı. Altun'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika İYİ Parti Altındağ 29 Ekim kavga Politika Güncel Haberler

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