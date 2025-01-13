İYİ Parti İzmir'de Üyelerine Rozet Takma Töreni Düzenlendi
İzmir'de İYİ Parti'ye yeni katılan üyeler için rozet takma töreni yapıldı. Törende konuşan İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, hükümetin eğitim politikalarını eleştirerek hedeflenen okullaşma sayısına ulaşılamadığını belirtti.
İzmir'de İyi Parti'ye üye olanlar için rozet takma töreni düzenlendi.
İl başkanlığında düzenlenen törende konuşan İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kırkpınar hükümetin politikalarını eleştirerek, örgün eğitimde hedeflenen okullaşma sayısına ulaşılamadığını iddia etti.
Kırkpınar'ın konuşmasının ardından İYİ Parti'ye üye olan 12 kişiye parti rozeti takıldı.
Kaynak: AA / Melike Balkaya - Politika