İYİ Parti grup toplantısında bir kişi uludu! Dervişoğlu'ndan çok konuşulacak tepki

İyi Parti grup toplantısında ender görülecek bir an yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu konuştuğu sırada bir partili ulumaya başladı.

DERVİŞOĞLU'NDAN "OCAK DIŞISIN" ŞAKASI

Grup toplantısında uluyan vatandaşa seslenen Dervişoğlu'nun verdiği tepki çok konuşuldu. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Ülkü Ocakları üzerinden gönderme yapan Dervişoğlu partiliye "Değerli dava arkadaşlarım, aziz milletim, ne desem şimdi sana. Bir ocağımız olsa ocak dışısın diyeceğim ama. Allah var etsin." dedi.