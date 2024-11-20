İYİ Parti grup toplantısında bir kişi uludu! Dervişoğlu'ndan çok konuşulacak tepki
İYİ Parti grup toplantısı esnasında ilginç anlar yaşandı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, konuştuğu sırada bir partilinin uluması üzerine Ülkü Ocakları üzerinden Devlet Bahçeli'ye gönderme yaptı. Dervişoğlu uluyan kişiye "Bir ocağımız olsa ocak dışısın diyeceğim" dedi.
İyi Parti grup toplantısında ender görülecek bir an yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu konuştuğu sırada bir partili ulumaya başladı.
DERVİŞOĞLU'NDAN "OCAK DIŞISIN" ŞAKASI
Grup toplantısında uluyan vatandaşa seslenen Dervişoğlu'nun verdiği tepki çok konuşuldu. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Ülkü Ocakları üzerinden gönderme yapan Dervişoğlu partiliye "Değerli dava arkadaşlarım, aziz milletim, ne desem şimdi sana. Bir ocağımız olsa ocak dışısın diyeceğim ama. Allah var etsin." dedi.