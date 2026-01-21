Haberler

Uğur Poyraz, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili seçildi

Güncelleme:
İYİ Parti, Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ı TBMM Grup Başkanvekili olarak seçti. Değişiklik, partinin 4. Olağan Kurultayı sonrası yapılan kapalı oturumda gerçekleşti.

İyi Parti Grup Başkanvekilliğine Antalya Milletvekili Uğur Poyraz seçildi.

İyi Parti TBMM Grubundan yapılan açıklamada, "İYİ Partinin 18 Ocak 2026 tarihinde yapılan 4. Olağan Kurultayı'ndan sonra bugün gerçekleşen TBMM Grup Toplantısı neticesinde yapılan kapalı oturum ile İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'nun yerine Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Grup Başkanvekili olarak seçilmiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, TBMM Katip Üyeliğine de Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün yerine Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un seçildiği bildirildi.

Yasin Öztürk, İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçilirken, Buğra Kavuncu da parti sözcüsü olarak görevlendirildi.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
