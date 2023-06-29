İYİ Parti Genel Merkezi'nde Partiler Arası Bayramlaşma Gerçekleşti

Gelecek Partisi, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Memleket Partisi heyetleri İYİ Parti Genel Merkezi'nde, İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz ile bayramlaştı. Yılmaz, "Umarız bundan sonra bütün uzmanların uyardığı İstanbul ya da Marmara'da herhangi bir deprem için hazırlıklarımızı çok daha iyi yaparak insanlarımızı en az kayıpla ortaya çıkacak şekilde tedbirlerimizi alırız. İnsanlarımızın içinde bulunduğu bu ekonomik sıkıntıdan çıkması için en kısa zamanda çalışmaları birleştirip, refaha kavuşmamız için bu yolu doğru yürümemizi Allah nasip etsin" dedi.

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ile Genel İdare Kurulu Üyeleri İrem Yaman ve Ali Demir'den oluşan parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla genel merkez binasında ziyarete gelen Gelecek Partisi, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Memleket Partisi heyetleri ile bayramlaştı.

Bayramlaşmalar sırasında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşananlar da gündeme geldi.

İYİ Partili Yılmaz, depremin Türkiye'de yaşanan en büyük felaketlerden biri olduğunu söyleyerek, "Umarız bundan sonra bütün uzmanların uyardığı İstanbul ya da Marmara'da herhangi bir deprem için hazırlıklarımızı çok daha iyi yaparak insanlarımızı en az kayıpla ortaya çıkacak şekilde tedbirlerimizi alırız. İnsanlarımızın içinde bulunduğu bu ekonomik sıkıntıdan çıkması için en kısa zamanda çalışmaları birleştirip, refaha kavuşmamız için bu yolu doğru yürümemizi Allah nasip etsin" dedi.