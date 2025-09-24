İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fransa Büyükelçisi ile Görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile bir araya gelerek ulusal ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile görüştü.
İyi Parti'den yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede, ulusal gündemin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.
Görüşmede, İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan da yer aldı.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika