İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Görüştü

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu'nun genel merkezdeki makamında gerçekleşen görüşmede İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz, Mali İşler Başkanı Ersin Beyaz ve Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş da hazır bulundu.