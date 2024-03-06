Akşener ile sohbet eden AK Partili vatandaş: İmamoğlu'nu sonuna kadar eleştirin, bu bize yarıyor

Yerel seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da başlangıcını yaptı. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu ve Çatalca Belediye Başkan adayı İsmail İp ile ilçedeki esnafı ziyaret etti.

"ÇOK BEĞENİYORUZ, TAKDİR EDİYORUZ"

Akşener, 1995 seçimlerinde bu bölgeden Doğruyol Partisi'nden milletvekili adayı olduğunu ve seçildiğini hatırlattı, sohbet ettiği eczacı da "Bütün konuşmalarınız bizim düşüncelerimizi ifade ediyor. Çok beğeniyoruz, takdir ediyoruz" dedi. Bir lokantaya giren Akşener'e aşçı, işlerin durgun olduğunu ve alım gücünün düşük olduğunu söyledi. Oy istediği sırada "Hayırlısı olsun" diyen aşçı ile Akşener arasında esprili diyalog yaşandı. Bir bakkal da Çatalca'da ve büyükşehirde İYİ Parti'nin adayına oy vereceğini belirtti.

"BEN HAYATTA SOLA OY VERMİŞ DEĞİLİM"

Bu sırada sokaktaki bir vatandaş da yerel gazeteci ve AK Partili olduğunu söyleyerek Akşener'in, genel seçimler döneminde Altılı Masa sürecini hatırlattı. "Şu anda neden İmamoğlu'nu eleştiriyorsunuz? O zaman iyiydi de şimdi mi kötü" diye sordu. Akşener'in "Şimdi biz bir rekabet yapıyoruz" demesi üzerine vatandaş da "Masadan ayrıldığınızda çok güzel yaptınız. Neden tekrar masaya gittiniz? Ben hayatta sola oy vermiş değilim. Eleştirdiğine üzülmüyorum. Sonuna kadar eleştir. Çünkü AK Parti'ye yarıyor, bize yarıyor bu ama masaya neden geri gittiniz, ona üzüldüm" diye konuştu. Akşener de "Seni üzdüğüm için özür dilerim" diyerek uzaklaştı.

"RAHATSIZLIK VERMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Daha sonra kahvehaneye de uğrayan Akşener, 3 yıldır esnaf dükkânı gezdiğini belirterek adaylarına oy istedi. Akşener, "İki tarafın derdi de İYİ Parti, Meral Akşener. Yahu sana ne kardeşim? Biz hür ve müstakil olarak yola çıktık. Konumuz ne şimdi? Ben televizyonları izliyorum şimdi, korkunç. 24 saat iki tarafta yoldaşı da candaşı da İYİ Parti aşağı, İYİ Parti yukarı. Arkadaş, siz bizi kötülemeye harcayacağınız vakti seçmeye ulaşmaya harcasanız ya. Gördüm ki herkese rahatsızlık vermişiz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dilemiyorum. Rahatsızlık vermeye devam edeceğim" diye isyan etti.