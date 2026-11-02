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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Zeynep Parla Çelik'in cenazesine katıldı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gazeteci Murat Çelik'in annesi Zeynep Parla Çelik için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katıldı. Dervişoğlu, törende Murat Çelik ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gazeteci Murat Çelik'in hayatını kaybeden annesi Zeynep Parla Çelik'in cenaze törenine katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, Zeynep Parla Çelik için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde, Murat Çelik ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA
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