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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye'yi kim istemez ' Terörsüz Türkiye'yi ancak terörü isteyenler istemez. Terörü isteyip terörden beslenenler istemez. Terörsüz Türkiye'nin inşa edilebilmesi için de doğru bir yol haritasının tanzim edilmesi gerekmektedir.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye'yi kim istemez ' Terörsüz Türkiye'yi ancak terörü isteyenler istemez. Terörü isteyip terörden beslenenler istemez. Terörsüz Türkiye'nin inşa edilebilmesi için de doğru bir yol haritasının tanzim edilmesi gerekmektedir." dedi.

Dervişoğlu, partisince düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, Balıklıgöl'ü, Hazreti İbrahim'in makamını ve bölgedeki esnafı ziyaret etti.

Şanlıurfa Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği'ni de ziyaret eden Dervişoğlu, şehit anneleriyle bir süre görüştü, Anneler Günü'nü kutladı.

Daha sonra partisince Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılan Dervişoğlu, kentte gördüğü atmosferin kendisini sevindirdiğini ve gelecek adına umutlandırdığını söyledi.

Türkiye'nin peşinde koşması gereken şeyin huzur, kardeşlik ve zenginlik olduğunu ifade eden Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Aslına bakarsanız devlet ve milletin barışmasından bahsediyorum. Aslına bakarsanız Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunların gerçek anlamda nasıl aşılabileceğinin altını çizmeye gayret sarf ediyorum. Türkiye'de bir şey var, biz huzur, kardeşlik, zenginlik, demokrasi, hukuk ve adalet deyince Türkiye'yi yönetenler de bir terörsüz Türkiye telaşına kapıldılar. Başka yerlerde söylediğimi Urfa'da söylemeden edemem. Terörsüz Türkiye'yi kim istemez ' Terörsüz Türkiye'yi ancak terörü isteyenler istemez. Terörü isteyip terörden beslenenler istemez. Terörsüz Türkiye'nin inşa edilebilmesi için de doğru bir yol haritasının tanzim edilmesi gerekmektedir. Bu örgütü yönetenler ne İmralı'daki cani başıdır, ne Kandil'deki eşkıyadır. PKK denen terör örgütünü Türk milletinin kardeşliğine musallat eden batı emperyalizmidir. Onun izlerini de zaten hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde görüyoruz. Yoksa bizim kardeşlerimizle olan herhangi bir problemimiz yok. Devletle millet barışmalıdır. Siyasetteki kutuplaşmaya son verilmelidir. Bu şucudur, öbürü bucudur tartışması artık kapatılmalıdır. Türk ile Kürt kardeştir, onlara düşmanlık eden de kalleş oğlu kalleştir."

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Politika
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