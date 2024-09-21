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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nikah Şahitliği Yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nikah Şahitliği Yaptı
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Muğla Milletvekili Metin Ergun'un oğlu İstemihan Ergun'un düğününde nikah şahitliği yaptı. Düğün, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Muğla Milletvekili Metin Ergun'un oğlu İstemihan Ergun'un nikah şahitliğini yaptı.

İYİ Partiden yapılan açıklamada, Dervişoğlu'nun, İstemihan ile Kübra çiftinin ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen düğününde nikah şahitliği yaptığı belirtildi.

Çiftin nikahını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın kıydığı, şahitlik yapan bir diğer ismin de İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener olduğu ifade edildi.???????

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika

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