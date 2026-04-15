Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'ta okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan silahlı saldırılara ilişkin taziye dileklerini iletti ve etkin tedbir mekanizmalarının kurulması gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diledi.

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, dün Şanlıurfa'da, bugün Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırılardan derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Müsavat Dervişoğlu, "Hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Benzerlerini farklı ülkelerde de gördüğümüz bu tür elim vakalara karşı, etkin tedbir mekanizmalarını ivedilikle tesis etmek mecburiyetindeyiz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

