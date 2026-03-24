İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan şehit Uzman Çavuş Açay için taziye mesajı

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ağrı Doğubayazıt'ta meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'a Allah'tan rahmet diledi.

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Ağrı Doğubayazıt'ta, askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.