Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İzmir'de basın toplantısı düzenledi

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İzmir'de basın toplantısı düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir'in trafik, altyapı ve güvenlik sorunlarını gündeme getirerek, bu sorunların çözümlerinin siyasi mekanizma içinde aranması gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İzmir'in son derece ciddi trafik sorunları, altyapı problemleri var. Türkiye'nin her yerinde yaşanan büyük sorunlar İzmir'de ziyadesiyle ve misliyle hissediliyor." dedi.

Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, kentin sanayi ve tarım alanlarındaki sorunlarını yerinde incelemek üzere 3 günlük program gerçekleştireceklerini ifade etti.

Türkiye'nin yapay gündemlerle oyalandığını öne süren Dervişoğlu, asıl tartışılması gereken konuların işsizlik, ekonomi, hayat pahalılığı olduğunu savunarak, hükümeti eleştirdi.

Müsavat Dervişoğlu, İzmir'in de kronikleşen sorunları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İzmir'in son derece ciddi trafik sorunları, altyapı problemleri var. Türkiye'nin her yerinde yaşanan büyük sorunlar İzmir'de ziyadesiyle ve misliyle hissediliyor. İzmir'de son derece ciddi bir güvenlik sorunu da var. İzmir'in bir de bakir alanları, iktidarın iştahını kabartan rant alanları var. Dolayısıyla siyasetçiler bütün bunlarda son derece dikkatli davranmak gibi bir sorumluluk taşımalı. Sorunlar var, büyük sorunlar var. Bunların çözümü siyaset mekanizmasının içinde aranmalı."

Dervişoğlu, bir gazetecinin erken seçime ilişkin sorusu üzerine ise Türkiye'nin seçime ihtiyacı olduğunu ancak bunun kararını TBMM'nin verebileceğini söyledi.

Toplantıya İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ve İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

Türkiye'de "hantavirüs" vakası var mı? Bakanlıktan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz

Erdoğan'da fuara damga vuran sözler: Ülkemize göz dikenin...

Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

Yeni Aydın Valisi Osman Varol'u karşılama töreninde protokol krizi

Yeni valiyi karşılama töreninde protokol krizi
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in SAHA 2026 ziyaretine gönderme

Erdoğan'dan Özel'in bu pozlarına gönderme! Yine o sözünü hatırlattı
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti

Talisca çeteyi çökertti