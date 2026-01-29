Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Scheurer ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer ile bir araya geldi. Görüşme, İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapıldı.

Görüşmede, İYİ Parti Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan da yer aldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
