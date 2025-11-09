Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Eşit Yurttaşlık İçin Geliyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Eşit Yurttaşlık İçin Geliyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Aydın İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, herkesin eşit hukuka sahip olması ve adalet için mücadele edeceklerini belirtti. Türkiye'de yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Dervişoğlu, vatandaşlık ve eşitlik duygusunun önemine vurgu yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Herkesin hakkını hukukunu savunmaya geliyoruz. Herkesin kendini eşit vatandaş hissetmesini temine geliyoruz." dedi.

Dervişoğlu, Efeler ilçesindeki bir düğün salonunda partisinin 4. Olağan Aydın İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kardeşliğin teminatının Cumhuriyet olduğunu ifade etti.

Siyasetin doğru bir dil oluşturması gerektiğine işaret eden Dervişoğlu, memleketin derdiyle dertlendiklerini dile getirdi.

Dervişoğlu, bölgede yaşanan sıkıntılara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Altını çizerek söylüyorum. 'Ne Mutlu Türk'üm diyene' demek bir etnik işaretleme yapmak demek değildir. Türklük bir etnik tanımlama, işaretleme değil, vatandaşlık tanımıdır. Kürt'ün bu memlekette problemi var mı? Vallahi, billahi var. Türkmen'in de var Kürt'ün de problemi var. Herkesin kendisini vatandaş hissetmesi, eşitlik duygusu içerisinde yaşamını temin edebilmesi için Türkiye'de çok şey yapmak gerekiyor. Anayasa'nın güvencesinde vatandaşlar olmak mecburiyetindeyiz. Çiftinin, gencin, iş verenin, emekçinin, emeklinin, dulun yetimin hakkını da Anayasa savunmalı. İşte bunu yapmaya geliyoruz. Herkesin hakkını, hukukunu savunmaya geliyoruz. Herkesin kendini eşit vatandaş hissetmesini temine geliyoruz. Adalet, eşitlik, hürriyet için geliyoruz."

Konuşmanın ardından Dervişoğlu, partisine yeni üye olanlara rozetlerini taktı.

Tek listeyle gidilen seçimde Ahmet Ertürk yeniden il başkanı seçildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Politika
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı

Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

Türkiye'de de şubeleri bulunan dev banka müşteri bilgilerini çaldırdı
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.