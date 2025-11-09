İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Eşit Yurttaşlık İçin Geliyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Herkesin hakkını hukukunu savunmaya geliyoruz. Herkesin kendini eşit vatandaş hissetmesini temine geliyoruz." dedi.

Dervişoğlu, Efeler ilçesindeki bir düğün salonunda partisinin 4. Olağan Aydın İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kardeşliğin teminatının Cumhuriyet olduğunu ifade etti.

Siyasetin doğru bir dil oluşturması gerektiğine işaret eden Dervişoğlu, memleketin derdiyle dertlendiklerini dile getirdi.

Dervişoğlu, bölgede yaşanan sıkıntılara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Altını çizerek söylüyorum. 'Ne Mutlu Türk'üm diyene' demek bir etnik işaretleme yapmak demek değildir. Türklük bir etnik tanımlama, işaretleme değil, vatandaşlık tanımıdır. Kürt'ün bu memlekette problemi var mı? Vallahi, billahi var. Türkmen'in de var Kürt'ün de problemi var. Herkesin kendisini vatandaş hissetmesi, eşitlik duygusu içerisinde yaşamını temin edebilmesi için Türkiye'de çok şey yapmak gerekiyor. Anayasa'nın güvencesinde vatandaşlar olmak mecburiyetindeyiz. Çiftinin, gencin, iş verenin, emekçinin, emeklinin, dulun yetimin hakkını da Anayasa savunmalı. İşte bunu yapmaya geliyoruz. Herkesin hakkını, hukukunu savunmaya geliyoruz. Herkesin kendini eşit vatandaş hissetmesini temine geliyoruz. Adalet, eşitlik, hürriyet için geliyoruz."

Konuşmanın ardından Dervişoğlu, partisine yeni üye olanlara rozetlerini taktı.

Tek listeyle gidilen seçimde Ahmet Ertürk yeniden il başkanı seçildi.