İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cemal Dönmezer'in Cenaze Törenine Katıldı

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in yol arkadaşlarından Cemal Dönmezer'in cenaze törenine katıldı.

İyi Parti'den yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, Dönmezer için Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki Çayalanı Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde yer aldı.

Dervişoğlu, tören sonrası Dönmezer'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Zor zamanların zorlu dostu, değerli dava arkadaşımız ve sevgili ağabeyim Cemal Dönmezer'i ebediyete uğurladık. Ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Bir kişinin cenaze namazı, inandığı davaya hizmet etmiş üç kuşakla birlikte kılınıyorsa o kişi adıyla soyadıyla ve ülküleriyle tarihe mal olmuş demektir. Adın ve davan var, ruhun şad, mekanın cennet olsun Cemal ağabey. Allah rahmet eylesin."