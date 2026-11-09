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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Azerbaycan'ın milli günlerini kutladı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü ve 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü tebrik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü ve 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü tebrik etti.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü ve 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum. Yaşasın bütöv ve büyük Azerbaycan. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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