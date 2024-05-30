İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, AK Parti heyetini kabul etti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, AK Parti heyetini kabul etti. Dervişoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bahadır Yenişehirliolu, Abdulhamit Gül, Muhammet Emin Akaşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı kabul etti. Karşılamada, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Turan Çömez ve Buğra Kavuncu, TBMM Katip üye Yasin Öztürk hazır bulundu. Güler, Dervisoglu'na çini ve çiçek hediye etti.
İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, AK parti heyetini kabul etti
ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, AK parti heyetini kabul etti.
Dervişoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bahadır Yenişehirliolu, Abdulhamit Gül, Muhammet Emin Akaşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı kabul etti.
Karşılamada, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Turan Çömez ve Buğra Kavuncu, TBMM Katip üye Yasin Öztürk hazır bulundu.
Güler, Dervisoglu'na çini ve çiçek hediye etti.