İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Adana'da konuştu Açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Partimin bugününe sahip çıktığım gibi dününe de sahip çıkıyorum, yarınına da arkadaşlarımızla doğru bir şekilde inşaya uğraşıyorum. Siyaset gidenlerle değil, kalanlarla yapılıyor." dedi.

Dervişoğlu, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'ni (ÇGC) ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin acılı günler geçirdiğini belirten Dervişoğlu, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diledi.

Yangının derinlemesine araştırılarak çözümüne yönelik doğru adımların atılabileceğini vurgulayan Dervişoğlu, "TBMM'deki İYİ Parti parlamento grubu, bugün Bolu'daki yangınla alakalı araştırma önergesi verdi. Önümüzdeki salı günü bu önerge TBMM'de değerlendirilecek. Diler ve umarım ki bunu bir siyasi mesele olarak değerlendirmezler ve araştırma komisyonu kurulmasına iktidar milletvekilleri de katkı sağlarlar." diye konuştu.

Yangını siyaset malzemesi yapmaktan uzak durmak gerektiğini belirten Dervişoğlu, sorumluluk sahiplerinin suçlu bulunması durumunda cezalandırılmaları konusunda doğru bir duruş sergileyeceklerini dile getirdi.

"Siyaset gidenlerle değil, kalanlarla yapılıyor"

Dervişoğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in AK Parti'ye geçeceği iddialarına değinerek, şöyle konuştu:

"Sayın Meral Akşener bu konuyla ilgili aydınlatıcı bir açıklama yaptırdı yakın çevresine. Dolayısıyla ben en başından beri böyle bir şeyin muhtemel bile olmayacağını ifade etmiştim. Sayın Meral Akşener siyaseti bıraktığını, dolayısıyla bu dedikoduların, dedikodu boyutunu aşmış yalanlar olduğunu açıklattı. Yine aynı kapsam içinde 'Sayın Meral Akşener'e yakın milletvekilleri İYİ Partiden ayrılıyor, önce Cumhuriyet Halk Partisine geçtiler, şimdi de Adalet ve Kalkınma Partisine geçiyorlar' diye bir tezvirat kamuoyunu meşgul ediyor. Şimdi biz parlamentoya 44 milletvekiliyle girdik. O 44 milletvekilinin tamamı da Sayın Meral Akşener ve o dönemki İYİ Parti kadrolarıyla belirlenmiş milletvekilleridir. Dolayısıyla İYİ Parti içinde kim giderse gitsin, Sayın Meral Akşener ile yakınlığı yönüyle ilişkilendirilebilir. O pencereden baktığınızda ben açık ve net söylüyorum, partimin bugününe sahip çıktığım gibi dününe de sahip çıkıyorum, yarınına da arkadaşlarımızla doğru bir şekilde inşaya uğraşıyorum. Siyaset gidenlerle değil, kalanlarla yapılıyor."

Partilerinden ayrılanların yaptığı açıklamalara ilişkin de Dervişoğlu, "Bu istifaların tamamı siyasi ikbal ve istikbal adına gerçekleştirilmiş istifalardır. Ama son zamanlarda istifa edenlerin bir kısmı Adalet ve Kalkınma Partisine girerken yaptıkları konuşmalarda, 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyor. Yani yaptığı işe kutsiyet kazandırıyor. Biz zaten söz konusu vatan olduğu için siyasi mücadele veriyoruz. Bizim verdiğimiz mücadeleyi anlamayanlar asıl teferruat olanlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Dervişoğlu, İYİ Partinin Türkiye'nin menfaatine olan duruşunun ve yükselişinin bazı çevreleri rahatsız ettiğini savundu.

Konuşmasının ardından Dervişoğlu ve beraberindekiler gazetecilerle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi'ni ziyaret eden Dervişoğlu, burada şube başkanı Mehmet Ali Bakır ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Dervişoğlu, ardından ziraat odası başkanları ve üyeleriyle Yüreğir Ziraat Odası'nda bir araya geldi.