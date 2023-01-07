'Seçimlerden birinci parti çıkacağız' diyen Akşener: Ben de başbakan olacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla İl Kongresi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seçimlerden birinci parti çıkacaklarını söyleyen Akşener, "Ben de Başbakan olacağım. Onunla bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında ahbaplık ederek değil, ondan bundan bir şey isteyerek değil, kendimiz irademizle, çalışkanlığımızla, gücümüzle milletimizi ikna ederek birinci parti çıkacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla Menteşe Spor Salonu'nda düzenlediği İl Kongresinde yaptığı konuşmada, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Akşener, kimseyle anlaşmadan birinci parti olacaklarını söyledi.

"BİRİNCİ PARTİ ÇIKACAĞIZ, BEN DE BAŞBAKAN OLACAĞIM"

Akşener, "2023'te yapılacak seçimleri kazanmak zorunda olduğumuzu bilenleriz. Milletimizin geleceği için, bu iradeyi koymak mecburiyetinde olduğumuzu bildiğimiz, buna inandığımız ve geçmişimiz bugüne kefil olduğu için bu işi başaracağız. İddia ediyorum, bu seçimi alacağız. 'Başbakan Meral, Akşener' diyorsunuz ya. Birinci parti çıkacağız, ben de Başbakan olacağım. Onunla bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında ahbaplık ederek değil, ondan bundan bir şey isteyerek değil, kendimiz irademizle, çalışkanlığımızla, gücümüzle milletimizi ikna ederek birinci parti çıkacağız inşallah. Size inanıyor ve güveniyorum." ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİ AÇISINDAN TARİH TEKERRÜR EDİYOR"

Akşener, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İYİ Parti açısından bakıldığında tarih tekerrür ediyor. 1998'de Sayın Erdoğan, okuduğu bir şiir sebebiyle mahkemeye çıktı ve o mahkemede aynı şekilde mahkum oldu, görevden gitti ve 3-4 ay civarında hapis yattı. O hapse giderken o Saraçhane'deki bir büyük kalabalık vardı ben de oradaydım. Malum, bizim geldiğimiz yer haksızlığın karşısında durmaktı. Haksızlık yapan ne kadar zorba, ne kadar zalim, ne kadar güç sahibi olursa olsun onun karşısında dikilmektir. Çünkü biz, milli mücadelenin içinde yer almış kadın ve erkeklerin iradesinin şekillendiği, tecelli ettiği insanlarız. Doğduğumuz günden ve kendimizi bildiğimiz günden itibaren tercihlerimiz bu yönde oldu. Sayın İmamoğlu'nun davasının görüldüğü gün yine oradaydım. 12 Eylül'de pek çok insan işkence, eziyet gördü ama o zaman bile yargıçlar cübbelerine düğme dikmemişlerdi. Bugün yargı o günden daha vesayet altında. Daha fazla emir komuta zincirinin içinde."