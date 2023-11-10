İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den, AYM ve Yargıtay'ın kararlarına ilişkin açıklama Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Devletimizin bekasına yönelik böylesine ayrışma ve çatışmaların vahim sonuçları olacağını sorumluluk sahibi herkese bir kez daha hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Devletimizin bekasına yönelik böylesine ayrışma ve çatışmaların vahim sonuçları olacağını sorumluluk sahibi herkese bir kez daha hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.

Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yaşanan gelişmelerin anayasal devlet kavramını hedef alan ciddi bir kriz tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu gösterdiğini ifade etti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesince, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali yönünde aldığı karara uyulmayacağına ilişkin hükmünü anımsatan Akşener, "Anayasa Mahkemesinin kararlarının uygulanamaz ve Anayasa Mahkemesinin görevini yapamaz hale gelmesi gibi bir sonuçla karşı karşıya olduğumuz açıktır. Dolayısıyla son durum aslında bir 'anayasa/devlet' krizi niteliğindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki anayasal hukuk düzeninin güvenliği konusunda endişe duyduklarını ifade eden Akşener, "Devletimizin bekasına yönelik böylesine ayrışma ve çatışmaların vahim sonuçları olacağını sorumluluk sahibi herkese bir kez daha hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına değinen Akşener, şunları kaydetti:

"Sayın Erdoğan, bugün yapmış olduğu değerlendirmede 'taraf' değil 'hakem' görevi olduğunu belirterek yine 'kurumlarımız arasındaki görüş ayrılığının bir anayasa ve sistem krizi haline dönüşmesinin önüne geçecek adımları süratle atacağını', 'yüksek yargı kurumlarımızın temsilcileriyle görüşerek, meseleye bir hal yolu bulacağını' ortaya koyma gereği de hissetmiştir. Bu tavır değişikliğinin, yaşadığımız krizin çözümüne katkı sağlamak için önemli olduğunu düşünüyor ve devamının da gelmesini umuyorum.

Krizi sonlandıracak meşru beklentimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Anayasa'da verilen görev ve sorumluluk çerçevesinde Anayasa Mahkemesi kararlarının kesinliği ve bağlayıcılığına vurgu yapması, hukuk devletini fiilen askıya alacak böyle bir karara karşı Anayasa ve kanunların belirlediği nizam içinde Anayasa Mahkemesine destek vermesidir. Sayın TBMM Başkanı'nın da TBMM'yi hedef alan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı karşısında, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını vurgulaması, Anayasa'da yazılı görevler çerçevesinde nihai karara göre işlem yapacağını ifade edecek bir tutum alması, TBMM'nin işleyişine ve hukukuna sahip çıkma adına önemli olacaktır."