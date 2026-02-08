Haberler

İYİ Parti, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e hakaret eden üyesini disiplin kuruluna sevk etti

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kıyafeti nedeniyle hakaret eden parti üyesinin disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Özel, Türk kadınlarının kıyafet tercihleri açısından özgür olması gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kıyafeti nedeniyle hakaret eden parti üyesinin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Özel, yaptığı açıklamada, kıyafet tercihleri üzerinden insanları aşağılamaya çalışmanın ancak aşağılık insanların yapacağı bir edepsizlik olduğunu belirtti.

Seçme ve seçilme hakkına büyük bir Cumhuriyet kazanımı olarak Atatürk ile kavuşan Türk kadınının, hangi kıyafeti tercih ederse etsin, isterse dünyayı yönetebileceğine işaret eden Özel, şahsın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini kaydetti.

Özel, "Mihalgazi Belediye Başkanı kıymetli Zeynep Güneş'e, maruz kaldığı edepsizlikle ilgili gönülden desteğimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

