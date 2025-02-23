İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman, AK Parti MKYK'sında
AK Parti'nin MKYK listesinde İYİ Parti'den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman da yer aldı. Bugün 8. Olağan Kongre'nin düzenlendiği salonda görüntülenen Karaman'ın ismi uzun zamandır AK Parti ile anılıyordu.
Ak Parti için tarihi bir gün yaşanıyor. On binlerce kişinin katıldığı 8. Olağan Büyük Kongresi'nde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
SALONDA GÖRÜNTÜLENDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından hemen önce Ankara Spor Salonu'nda görüntülenen eski İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, AK Parti'nin MKYK listesinde kendine yer buldu.
ROZETİNİ ERDOĞAN'IN TAKMASI BEKLENİYOR
Karaman'ın kongre sırasında AK Parti'ye katıldığının duyurulması ve rozetini de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takması bekleniyor.