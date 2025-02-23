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İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman, AK Parti MKYK'sında

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AK Parti'nin MKYK listesinde İYİ Parti'den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman da yer aldı. Bugün 8. Olağan Kongre'nin düzenlendiği salonda görüntülenen Karaman'ın ismi uzun zamandır AK Parti ile anılıyordu.

Ak Parti için tarihi bir gün yaşanıyor. On binlerce kişinin katıldığı 8. Olağan Büyük Kongresi'nde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SALONDA GÖRÜNTÜLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından hemen önce Ankara Spor Salonu'nda görüntülenen eski İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, AK Parti'nin MKYK listesinde kendine yer buldu.

ROZETİNİ ERDOĞAN'IN TAKMASI BEKLENİYOR

Karaman'ın kongre sırasında AK Parti'ye katıldığının duyurulması ve rozetini de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takması bekleniyor.

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman, AK Parti MKYK'sında
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıQuantum:

Güldür güldür ekibine tuğçe kazaz, hakan uralda katılmalı. Ülkenin bekası söz konusu

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Haber YorumlarıAsil Türk:

Baktı ki çapulculardan bir halt olmaz Turkiye'yi yönetebilecek kadroya dahil oldu.Ama cehape geçseydi beğeni yağmuruna tutarlardi

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Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

vaybe kimseye güvenmeden herkes dansöz olmus

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Haber YorumlarıErtan Baykal:

Dönek dönek, nah oy alırsınız.

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Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıccg5smx4yr:

bunun yüzüne bak makarna görürsün

Yorum Beğen6
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Haber YorumlarıCemal celal Maden:

Heeeeeeeeyyy erdogan adam gibi geldin adam gibi git birak bu milletin yakasini

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Haber YorumlarıZülfikar:

Adam ordanda istifa eder hüdapar a geçer...

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Haber YorumlarıArarat Arat:

boşuna demiyorlar sağcının ideolojisi olmaz fiyatı olur

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