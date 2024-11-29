İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özlale'nin yeni adresi belli oldu

Yerel seçimlerde İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Milletvekili Ümit Özlale geçtiğimiz aylarda partisinden istifa etmişti. Özlale'nin yeni adresinin CHP olduğu öne sürüldü.

"ROZETİ ÖZGÜR ÖZEL TAKACAK"

T24'den Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre, CHP ile görüşme trafiğini hızlandıran Özlale, yakın zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin olumlu geçmesiyle birlikte Özlale, CHP'ye geçme kararı aldı.

CHP lideri Özel'in, partisinin salı günkü grup toplantısında Özlale'ye rozet takacağı da iddialar arasında.

"YORUM YOK"

Milletvekili Ümit Özlale iddialara ilişkin soruya "Yorum yok" diye yanıt verdiği de belirtildi.