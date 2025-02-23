Mehmet Salim Ensarioğlu İYİ Parti'den İstifa Edip AK Parti'ye Katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, siyasi kariyerine AK Parti'de devam etme kararı aldı. Bu geçiş, siyasi arenada önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve Ensarioğlu'nun AK Parti'ye katılması, parti içindeki dinamikleri de etkileyebilir. Ensarioğlu'nun istifası ve yeni üyelik süreciyle ilgili detaylar merak ediliyor.
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, AK Parti'ye katıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika