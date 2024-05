İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem, CHP'ye katıldı! Rozetini bizzat Özgür Özel taktı

Geçen yıl İyi Parti'den partinin "hür ve müstakil olma" kararı nedeniyle istifa eden eski İYİ Parti GİK üyesi Bahadır Erdem, CHP'ye katıldı.

GRUP TOPLANTISINDA PARTİYE KATILDI

CHP'nin grup toplantısında partiye katılan Bahadır Erdem'e rozetini bizzat Genel Başkan Özgür Özel taktı. Özel, Erdem'in üyeliğini "Mezun olduğu üniversitede lisans, yüksek lisans dersleri vermiş, Birleşmiş Milletler'de özel hukuk enstitüsünde ilk Türk hukukçu olma unvanına sahip, bundan sonraki süreçte bize güç verecek sayın Bahadır Erdem baba evine katılıyor" sözleriyle duyurdu.

"TEK ADAM REJİMİNİ SONLANDIRMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACACAĞIM"

İlk açıklamasını yapan Bahadır Erdem ise "CHP'nin bütün milletvekillerini her bir neferini sevgi ve saygıyla selamlıyorum bu benim için ve ailem için çok önemli ve mutlu günde sayın genel başkanımıza hakkımda söylediği sözler için teşekkür ederim, onur duydum. Bu kadar güzel sözü hak ediyor muyum bilmiyorum ama üç kız babası bir TC vatandaşı olarak bir hukuk hocası olarak hayatım boyunca siyasetten önce de sonra da hep doğruları ve gerçekleri hukuken inandığım neyse onu savundum. Bunu Atatürk'ün kurucu değerlerinin verdiği güçle yaptım. Beni aranıza kabul ettiniz, her birinizle birlikte Türkiye'de adaletin ve hukukun yeniden parlaması için laik bilimin ışığında gençlerimizin eğitim alabilmesi için, eşitlik gelmesi için, bu milletimizi mutsuz eden tek adam rejimini sonlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

BAHADIR ERDEM KİMDİR?

Bahadır Erdem, 24 Nisan 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üyesi olduğu dönemde İYİ Parti'de Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı olarak görev yapmış olup aynı zamanda İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesiydi.

1983 yılında TED Ankara Kolejinden mezun oldu. Lisans eğitimini 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladıktan sonra, yine İstanbul Üniversitesinden Özel Hukuk alanında 1992 yılında yüksek lisans derecesini, 1998 yılında Doktora unvanını aldı.

Erdem, İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüş 10 Kasım 2023'te partiden ayrıldığını duyurmuştur.

2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalına Profesör kadrosuyla atanmış olup halihazırda görevini sürdürmektedir.