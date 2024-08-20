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İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili Bilal Bilici CHP'ye katıldı

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İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. CHP lideri Özgür Özel tarafından rozet takılan Bilici, "Özgür Özel'in ortaya koyduğu değişim iradesi ülkemizde önemli bir sonuç getirdi ve ben de davete olumlu cevap verdim" dedi.

14 Mayıs 2023'te İYİ Parti'den Adana Milletvekili seçilen ve 15 Mayıs 2024'te istifa eden Bilal Bilici CHP'ye katıldı. CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı öncesi partiye katılan Bilici'ye rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

CHP LİDERİ ÖZEL'E ÖVGÜ

Bilici, CHP'ye katıldıktan sonra kısa bir konuşma yaparak "Genel Başkanımız Özgür Özel'in ortaya koyduğu değişim iradesi ülkemizde önemli bir sonuç getirdi ve ben de davete olumlu cevap verdim" dedi.

"FAYDALI OLAMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Bilici, İYİ Parti'den istifa etiği dönemde yaptığı açıklamada "2023 yılında gerçekleşen seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili seçildim. Geçtiğimiz süre içerisinde milletimiz ve partimiz için elimden gelen çabayı sarf ettim. İYİ Parti ailesinin bir üyesi olarak görev yaptığım süre içerisinde çok değerli dostlar edindim. Başta İYİ Parti'ye oy vermiş Adanalı hemşehrilerim olmak üzere teşkilatlarda hiçbir karşılık beklemeden sadece vatan sevgisi ile görev yapan herkese bana olan destekleri için gönülden teşekkür ederim. Geldiğimiz noktada bu çatı altında faydalı olamayacağımdan istifa ettiğimi belirtiyorum" ifadelerine yer vermişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (2)

Savas Ozturk:

Hayırlı olsun chp’mize inşallah .

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MUSTAFA ALİ_5635:

ÜLKEDE KESİN OLAN BİŞEY VARSA O DA SİYASETİN SAĞ YA DA SOL LA ALKASI OLMADIĞI.TAMAMI İLE ŞAHSİ ÇIKARLAR ÜZERİNE OLDUĞU.

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