İYİ Partili Kavuncu: CHP'nin başına gelen, bütün siyasi partilerin başına gelebilir

İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, Başkanlık Divanı Toplantısı'ndan sonra partisinin genel merkez binasında gündeme dair basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, CHP kurultayına ilişkin 'mutlak butlan' kararıyla ilgili, "Meseleyi yalnızca bir partiyi ilgilendiren mesele olarak görmek çok büyük bir hata olur. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelen, yarın başka gerekçelerle bütün siyasi partilerin başına gelebilir. 'Benim başıma gelmez' diyecek tek bir parti duyamazsınız. Günün sonunda çok partili siyasi yaşamı kontrol altına almaya çalışan bir girişim söz konusu. İktidarın amaçladığı, iktidara bağlı majestelerinin muhalefeti. Sözde muhalefet görüntüsünün altında iktidarın sözünden çıkmayan bir yapı arayışı söz konusu. Bunu bazı ülkelerde görüyoruz. Devlet başkanlarının, iktidar partilerinin, muhalefet partilerinin genel başkanlarına takdir beratları verdiklerini, onlara müteşekkir olduklarını biliyoruz. Bu ülkelerde demokrasi var diyebilmemiz mümkün değil. İşte Türkiye böyle bir sürecin içerisinde. Majestelerinin muhalefetinin yaratılmaya çalışıldığı bir sürecin içerisindeyiz" dedi.

